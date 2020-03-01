ОНЛАЙН СЕРИАЛЫ В HD 720 И HD 1080 КАЧЕСТВЕ
Год: 2018
Страна: США
Жанр: Комедия
Продолжительность: 30 мин.
Как правило, огромные корпорации не слишком переживают о благополучии своих сотрудников, которые работают на самых низших должностях. Именно к таким сотрудникам относятся двое друзей Мэтт и Джейк, главные герои сериала...
Страна: США
Жанр: Комедия
Продолжительность: 30 мин.
Как правило, огромные корпорации не слишком переживают о благополучии своих сотрудников, которые работают на самых низших должностях. Именно к таким сотрудникам относятся двое друзей Мэтт и Джейк, главные герои сериала...
рейтинг
4.8
просмотров
3 192
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Комедия
Продолжительность: 30 мин.
Главный герой сериала Тед Лассо – американец, и конечно же, как и любой житель Америки он просто без ума от футбола. Настолько, что выбрал футбол в качестве своей профессии. Лассо получает приглашение, чтобы переехать в...
Страна: США
Жанр: Комедия
Продолжительность: 30 мин.
Главный герой сериала Тед Лассо – американец, и конечно же, как и любой житель Америки он просто без ума от футбола. Настолько, что выбрал футбол в качестве своей профессии. Лассо получает приглашение, чтобы переехать в...
рейтинг
5.0
просмотров
39
Год: 2020
Страна: Германия, Дания
Жанр: Драма
Продолжительность: 1 ч.
Действия в сериале разворачиваются на одноименном острове – Слеборн, который расположен в северном море. Спокойная размеренная жизнь на острове заканчивается внезапно, на остров причаливает яхта. В ней местные...
Страна: Германия, Дания
Жанр: Драма
Продолжительность: 1 ч.
Действия в сериале разворачиваются на одноименном острове – Слеборн, который расположен в северном море. Спокойная размеренная жизнь на острове заканчивается внезапно, на остров причаливает яхта. В ней местные...
рейтинг
5.0
просмотров
51
Год: 2015
Страна: Испания
Жанр: Комедия
Продолжительность: 1 ч. 10 мин.
Средневековая Испания и здесь появилась секретная организация, которая отвечает за охрану особых ворот, с помощью которых можно перемещаться во времени. Министерство тщательно следит за тем, чтобы никто не смог изменить...
Страна: Испания
Жанр: Комедия
Продолжительность: 1 ч. 10 мин.
Средневековая Испания и здесь появилась секретная организация, которая отвечает за охрану особых ворот, с помощью которых можно перемещаться во времени. Министерство тщательно следит за тем, чтобы никто не смог изменить...
рейтинг
5.0
просмотров
86
Год: 2020
Страна: Великобритания
Жанр: Драма
Продолжительность: 43 мин.
В основе сериала лежит одноименный сборник рассказов Анаис Нин. Она одна из самых ярких и эксцентричных писательниц женских романов 20-го века. 1955 год, Марокко. Люси Сэвидж юная американка, отправившиеся на поиски...
Страна: Великобритания
Жанр: Драма
Продолжительность: 43 мин.
В основе сериала лежит одноименный сборник рассказов Анаис Нин. Она одна из самых ярких и эксцентричных писательниц женских романов 20-го века. 1955 год, Марокко. Люси Сэвидж юная американка, отправившиеся на поиски...
рейтинг
5.0
просмотров
49
Год: 2019
Страна: Испания
Жанр: Детектив
Продолжительность: 50 мин.
Действие в сериале «Открытое море» происходят в сороковые годы прошлого века. Величественный лайнер полный пассажиров отправляется из Европы в Южную Америку, в Рио-де-Жанейро. На трансатлантическом лайнере происходит...
Страна: Испания
Жанр: Детектив
Продолжительность: 50 мин.
Действие в сериале «Открытое море» происходят в сороковые годы прошлого века. Величественный лайнер полный пассажиров отправляется из Европы в Южную Америку, в Рио-де-Жанейро. На трансатлантическом лайнере происходит...
рейтинг
5.0
просмотров
95
Год: 2019
Страна: Германия
Жанр: Драма
Продолжительность: 30 мин.
«Как продавать наркотики в Интернете (быстро)» - это криминального характера сериал, вышедший на экраны в 2019 году. Действия рассказывают о парне по имени Мориц, который не знает, что делать с возлюбленной девушкой....
Страна: Германия
Жанр: Драма
Продолжительность: 30 мин.
«Как продавать наркотики в Интернете (быстро)» - это криминального характера сериал, вышедший на экраны в 2019 году. Действия рассказывают о парне по имени Мориц, который не знает, что делать с возлюбленной девушкой....
рейтинг
3.7
просмотров
4 152
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Боевик
Продолжительность: 30 мин.
«Крепкий Харт» – комедийный боевик, премьера которого ожидается в 2020 году. Оригинальное название сериала переводится как «Умри Харт», но в переводе на русский язык попытались передать игру слов, в связи с чем сериал...
Страна: США
Жанр: Боевик
Продолжительность: 30 мин.
«Крепкий Харт» – комедийный боевик, премьера которого ожидается в 2020 году. Оригинальное название сериала переводится как «Умри Харт», но в переводе на русский язык попытались передать игру слов, в связи с чем сериал...
рейтинг
3.0
просмотров
608
Год: 2018
Страна: США
Жанр: Детектив
Продолжительность: 1 ч.
События нового детективного сериала «Алиенист» разворачиваются в конце девятнадцатого века в бедном районе Нью – Йорка. В 1986 году, город захлестнула череда жестоких убийств, от которых не по себе становилось даже...
Страна: США
Жанр: Детектив
Продолжительность: 1 ч.
События нового детективного сериала «Алиенист» разворачиваются в конце девятнадцатого века в бедном районе Нью – Йорка. В 1986 году, город захлестнула череда жестоких убийств, от которых не по себе становилось даже...
рейтинг
3.7
просмотров
5 786
Год: 2017
Страна: США
Жанр: Детектив
Продолжительность: 1 ч.
Местные находят в русле реки нечто странное, по прибытию полиция обнаруживает труп человека, но у него есть одна особенность - веки аккуратно срезаны. Так метил жертв известный в этих местах маньяк - Конрад Харлоу. Но...
Страна: США
Жанр: Детектив
Продолжительность: 1 ч.
Местные находят в русле реки нечто странное, по прибытию полиция обнаруживает труп человека, но у него есть одна особенность - веки аккуратно срезаны. Так метил жертв известный в этих местах маньяк - Конрад Харлоу. Но...
рейтинг
4.4
просмотров
2 806